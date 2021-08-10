"Миллион гектаров тушим лопатами!": думский депутат от Якутии предложил Путину уволить главу Минприроды

Отчаявшись получить помощь от профильного ведомства, представляющий в Госдуме Якутию депутат Федот Тумусов воззвал к Владимиру Путину с просьбой уволить главу Минприроды Александра Козлова как человека, дискредитировавшего себя в помощи полыхающему не первый месяц региону. Соображениями относительно ситуации и кадровых перестановок парламентарий делится у себя в Facebook.

"Предложил президенту Владимиру Путину принять меры в отношении главы Минприроды Александра Козлова. Никто не снимает ответственности с местных властей, но мы знаем, где деньги и кто их распределяет. Министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет — сгорела. Люди гибнут от дыма — он опасен не меньше огня, с его последствиями мы будем сталкиваться еще долгие годы. В связи с этим я официально обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о формировании федеральной программы и выделении средств под нее для реабилитации пострадавших от пожаров и задымления. Фактически это вся республика и соседние регионы", - переживает Тумусов.

Депутат добавил также, что обратился с запросом к генпрокурору Игорю Краснову, требуя расследовать сообщения о поджогах якутских лесов.

"Поджоги могут быть выгодны недропользователям. Я не знаю, правда ли это, но, когда сгорел миллион гектаров леса, исключать уже ничего нельзя", - полагает народный избранник.

Кроме того, Тумусов сетует, что Минприроды отказывается выделять средства на покупку современной противопожарной техники и систем тушения.

"Миллион гектаров мы тушим лопатами! Хотя есть и специальные порошковые снаряды, используемые там, куда не добраться по земле, и где вода неэффективна, и множество других вариантов борьбы с огнем. Но у нас — лопаты. Кто должен отвечать за это?" - задаётся вопросом депутат.

Напомним, накануне в Якутии был введён режим ЧС ввиду того, что пожары начали охватывать населённые пункты.