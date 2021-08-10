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У петербуржцев появилась возможность записи на вакцинацию через сеть "ВКонтакте"

фото ЗакС политика У петербуржцев появилась возможность записи на вакцинацию через сеть "ВКонтакте"

Петербургский информационно-аналитический центр разработал и запустил мини-приложение для записи на вакцинацию от коронавируса, которое действует на просторах социальной сети "ВКонтакте". Через него возможно организовать себе прививку в любом учреждении городского здравоохранения, передает пресс-служба Смольного.

"Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Для записи от пользователя требуется выбрать свободный талон на то или иное время и ввести персональные данные. Приложение работает на всех устройствах с выходом в интернет.

За последние сутки, по данным чиновников, первым компонентом вакцины привились 1924 горожанина, а вторым - 4259 человек.

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