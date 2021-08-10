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Псковский облсуд рассмотрит иск коммуниста о законности обязательной COVID-вакцинации

фото ЗакС политика Псковский облсуд рассмотрит иск коммуниста о законности обязательной COVID-вакцинации

Псковский областной суд принял к производству иск депутата локального собрания от КПРФ Дмитрия Михайлова о легитимности введения в регионе обязательной вакцинации ряда категорий населения от коронавируса.

Коммунист настаивает на незаконности принятого псковским Роспотребнадзором постановления от 28 июня 2021 года в той его части, согласно которой предписывается обеспечить проведение профилактических прививок от COVID-19 отдельным группам жителей области.

Так, в документе перечислены региональные отрасли, в которых должны быть вакцинированы не менее 60 процентов сотрудников: это общественный транспорт; сферы торговли, общепита, бытовых услуг; спортивные и оздоровительные сервисы, салоны красоты, организации образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культуры, досуга и развлечений. Аналогичное предписание касается также работников госучреждений.

Предварительное заседание по иску должно состояться 25 августа.

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