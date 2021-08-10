"Голос": Госканалы уделили ЕР в 1,7 раза больше времени, чем всем остальным партиям

Специализирующаяся на изучении выборов организация "Голос" выпустила аналитический материал, в котором исследуется освещение кампании выборов в Госдуму на федеральных телеканалах.

Эксперты установили, что за прошедшую неделю "Единая Россия" получила в 1,7 раза больше эфирного времени, чем все остальные участвующие в выборах партии, вместе взятые (90,8 минуты). С большим отставаним второе место зняла ЛДПР (16,9 минуты), замыкают первую тройку "Новые люди" (12,7 минуты). При этом "Коммунистам России" и РПСС не было уделено ни одной минуты.

Также отмечается, что деятельность партий освещается преимущественно в позитивном ключе. Обращает на себя внимание авторов число положительных упоминаний о "Новых людях" (94 процента), ЛДПР (93 процента) и "Справедливой России - За правду" (87 процентов).