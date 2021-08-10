В Петербург после обращения певицы Булановой прибыла с проверкой делегация ЦИК

Представители Центральной избирательной комиссии приехали с проверкой в Петербург: поводом для визита чиновников послужило обращение баллотирующейся в Госдуму певицы Татьяны Булановой, посетовавшей на отказ размещать на городских билбордах плакаты партии "Родина".

"Сотрудники ЦИК посетят несколько территориальных избирательных комиссий, конфликты кандидатов с которыми вылились в СМИ, заглянут в горизбирком и, возможно, в ИКМО Автово и Ланское (Чёрная речка)", - заявил у себя в Telegram-канале член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьёв.

При этом, уточнил он, ЦИК не "всемогущ" и не представляет собой вышестоящую инстанцию, курирующую выборы всех уровней.

"Формально основания проводить какие бы то ни было проверки у ЦИК есть только в отношении организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы", - заключил Воробьёв.

Днём ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК заявила, что разделяет озабоченность Булановой происходящим в Петербурге. При этом она не согласилась с тем, что все происходит за спиной губернатора Александра Беглова, и напомнила, что он публично "поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии".

Затем Памфилова объявила, что в Петербург срочно выехали представители комиссии, чтобы "собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины".