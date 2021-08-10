Беглов возложил цветы на могиле Собчака

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил 10 августа Никольское кладбище Александро-Невской лавры с тем, чтобы почтить память первого и единственного мэра города Анатолия Собчака.

"Он был ярким политиком, блестящим оратором, талантливым юристом. Город и его жители помнят Анатолия Александровича. Его имя носит площадь в Василеостровском районе, там ему же установлен памятник. Он навсегда вошел в историю Петербурга", - цитирует выступление Беглова пресс-служба Смольного.

Анатолий Собчак руководил городом с 1991 по 1996 год. Именно Собчаку принадлежало решение о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург, что было юридически оформлено в 1991 году. В петербургской мэрии заместителем Собчака работал нынешний президент Владимир Путин, после поражения своего начальника на выборах 1996 года перебравшийся на новую работу в Москву.

фото: пресс-служба Смольного