Суд отказал Навальному в иске против Пескова из-за слов о связи политика с ЦРУ

В Москве Пресненский райсуд не стал удовлетворять исковые требования Алексея Навального к кремлёвскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову: политик требовал признать порочащими его честь и деловую репутацию слова чиновника о якобы его связи с ЦРУ.

Оппозиционер, напомним, подал на Пескова в суд ещё в ноябре 2020 года, указав в документе ссылку на публикацию ТАСС под названием "Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы". Ответчик, был уверен пребывающий в колонии политик, "распространил сведения о Навальном А.А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А.".

Оппозиционер настаивал на признании не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию такие высказывания Пескова, как: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами – СВР, ГРУ и другими спецслужбами".