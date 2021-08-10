Казармы Гвардейского экипажа в Адмиралтейском районе превратят в апарт-отель

Расположенные на проспекте Римского-Корсакова бывшие казармы Гвардейского экипажа, покрытые лесами и находящиеся в заброшенном состоянии, обретут новую жизнь и вместят в себя апарт-отель, сообщает строительное издание "Канонер".

Протяженное здание на углу с Лермонтовским проспектом возвели в конце XVIII века. Более двадцати последних лет сооружение, признанное культурно-историческим памятником регионального значения, никак не использовалось и пребывало в аварийном состоянии. В 2010-х планы переделать его под жилой дом не смогли реализоваться.

На сегодняшний день собственниками бывших казарм выступают семь физических лиц. КГИОП выдал им разрешение на капитальный ремонт с последующим созданием гостиницы. Проект подготовило ООО "М. Г. прайват реконстракшн" .