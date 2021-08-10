Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 16:18

ГИК не отменил снятие самовыдвиженца Андреева с выборов в МО "Автово"

фото ЗакС политика ГИК не отменил снятие самовыдвиженца Андреева с выборов в МО "Автово"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 10 августа на заседании рассмотрела жалобу самовыдвиженца в депутаты муниципального образования "Автово" Ивана Андреева, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Андреев подал жалобу на решение избиркома об отказе ему в регистрации в качестве кандидата в мундепы. 

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Андреев самостоятельно собирал подписи избирателей в свою поддержку, но не указал в подписных листах свои данные как сборщика. 

 ⁃ Дату рождения кандидат, который за себя же подписи собирал, ни на одном из четырёх листов не указал. В связи с этим, к сожалению, все подписи признаётся недействительными, - заявил Зацепа.

Андреев на это возразил, что у избиркома есть все его данные - в том числе и дата рождения. Зацепа согласился, что это очевидно. Однако, в законе прописана необходимость указать дату рождения сборщика, отметил член ГИК. 

Он предложил своим коллегам отказать Андрееву в удовлетворении жалобы. Члены ГИК это решение поддержали.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Автово

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru