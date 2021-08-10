ГИК не отменил снятие самовыдвиженца Андреева с выборов в МО "Автово"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 10 августа на заседании рассмотрела жалобу самовыдвиженца в депутаты муниципального образования "Автово" Ивана Андреева, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Андреев подал жалобу на решение избиркома об отказе ему в регистрации в качестве кандидата в мундепы.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Андреев самостоятельно собирал подписи избирателей в свою поддержку, но не указал в подписных листах свои данные как сборщика.

⁃ Дату рождения кандидат, который за себя же подписи собирал, ни на одном из четырёх листов не указал. В связи с этим, к сожалению, все подписи признаётся недействительными, - заявил Зацепа.

Андреев на это возразил, что у избиркома есть все его данные - в том числе и дата рождения. Зацепа согласился, что это очевидно. Однако, в законе прописана необходимость указать дату рождения сборщика, отметил член ГИК.

Он предложил своим коллегам отказать Андрееву в удовлетворении жалобы. Члены ГИК это решение поддержали.

София Саттарова