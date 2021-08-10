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Обвиняемому в нападении на силовика участнику акции 31 января Гарипову продлили арест до сентября

фото ЗакС политика Обвиняемому в нападении на силовика участнику акции 31 января Гарипову продлили арест до сентября

Петербургский Ленинский райсуд пролонгировал срок содержания под стражей участнику протеста 31 января Эльдару Гарипову, которого обвиняют в применении не опасного для жизни насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК): в СИЗО мужчина останется до 3 сентября, пишет "ОВД-Инфо".

Гарипова грубо задержали на Пионерской площади перед ТЮЗом шесть силовиков, разбив ему голову: ввиду данного обстоятельства молодого человека госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

В ходе заседаний он последовательно утверждает, что его оговаривают и что никакой силы он к задерживавшим его не применял.

Суд обосновал помещение Гарипова в СИЗО тем, что он якобы намерен скрыться от правосудия. По версии следствия, он ударил росгвардейца по бедру.

В июне проект "Арестанты 212" сообщал о переводе Гарипова в стационар психиатрической больницы на месяц для проведения психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела.

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