ТИК №62 все же снял с выборов представителя КПРФ Гудина

Территориальная избирательная комиссия №62 на заседании 10 августа отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №22 следователю МВД Ивану Гудину, выдвинутому КПРФ. Об этом сам Гудин сообщил ЗАКС.Ру.

ТИК уже пытался отказать ему в регистрации 9 августа, но за решение проголосовали 6 членов комиссии. По закону, такие решения принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии - в территориальном избиркоме 13 человек.

Гудин сообщил, что в этот раз за отказ в регистрации проголосовало 9 членов комиссии. Основания для отказа - неверно оформленное заявление о выдвижении. Ранее глава ТИК Юрий Кашкаров сообщил ЗАКС.Ру, что заявление Гудина написано на имя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и в документе речь идёт о выдвижении по многомандатному, а не одномандатному округу. Ряд членов территориального избиркома предложили все же зарегистрировать Гудина, так как его ошибка техническая, все остальные документы в порядке и кандидата о неточности могли уведомить ранее, но не сделали этого.

Следователь МВД отметил в разговоре с ЗАКС.Ру, что все ещё намерен оспаривать решение об отказе в суде. По его словам, ни о рабочей группе по выявлению недостатков в бумагах, ни о заседании самой комиссии его не уведомили заранее.

София Саттарова