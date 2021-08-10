Желающих присутствовать на школьных линейках петербургских родителей обяжут носить СИЗ

Петербуржцам разрешат посещать школьные линейки 1 сентября только при соблюдении всех антивирусных предписаний и наличии средств индивидуальной защиты, проинформировали в комитете по образованию.

Согласно предписанию ведомства, все мероприятия по случаю Дня знаний должны проходить на открытом воздухе и отдельно для каждого класса или параллели.

Соответствующее решение в профильном комитете приняли после поступившего 22 июля письма регионального Роспотребнадзора об особом порядке проведения школьных торжеств 1 сентября. В 2020 году из-за сложной эпидобстановки линейки были проведены только для учеников 1 и 11 классов.

Кроме того, в Смольном ранее предписали, что вплоть до 15 октября прививки от COVID-19 необходимо сделать 80% сотрудников сферы образования Северной столицы. К середине второго месяца осени педагоги должны иметь QR-код о вакцинации либо перенесённом заболевании либо предоставить справку о первой вакцине от коронавируса.