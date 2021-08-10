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Новости 17:32

Анастасии Шевченко смягчили приговор по делу о нежелательной организации до трёх лет условно

фото ЗакС политика Анастасии Шевченко смягчили приговор по делу о нежелательной организации до трёх лет условно

В ходе рассмотрения апелляции по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией" бывшего члена "Открытой России" Анастасии Шевченко к выводу о резонности корректировки вынесенного в её отношении приговора, известил у себя в Telegram-канале Михаил Ходорковский. Общественнице сократили с 4-х до 3-х лет срок условного заключения.

Таким образом судья привел приговор Шевченко в соответствие с нынешним законодательство: со ст. 284.1 УК РФ дело переквалифицировали на часть 1 этой же статьи. В обоих случаях говорится об участии в деятельности нежелательной организации, однако после вступления в силу законодательных корректив от 1 июля этого года Шевченко добавили часть статьи.

Уголовное дело Шевченко по обозначенной статье - прецендентное в РФ. Ранее граждан не судили за пособничество признанным "нежелательными" структурам. Приговор в её отношении огласили 18 февраля 2021 года. 

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