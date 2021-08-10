Мацапулина и Федосеев предварительно не прошли проверку подписей

Рабочие группы Территориальных избирательных комиссий изучили подписи за выдвижение беспартийных кандидатов на выборы в Законодательное собрание члена Либертарианской партии России Рины Мацапулиной и участника движения "Общество.Будущее" Саввы Федосеева. Недействительными признали от 200 до 300 штук. В случае Мацапулиной минимальный порог допустимого брака составлял 55 подписей. Больше всего ошибок было выявлено после отчетов МВД.

У Мацапулиной из 1031 подписи забраковали 215 автографов. Из них 121 недействительными признали по результатам проверки МВД.

Подписи, собранные самой Мацапулиной, решили забраковать, так как она на момент их заверения была членом УИК с правом совещательного голоса. Она пояснила, что подала заявление на прекращение полномочий еще 28 июля, но решение комиссии было принято позже. Самовыдвиженка уверена, что статус кандидатки позволяет ей проводить сбор подписей, ссылаясь на практику предыдущих выборов, когда участникам со статусом ЧПРГ удалось признать подписные листы действительными.

- Вот эти 68 подписей, которые на первичной проверке зарубили, я думаю, что штук 30 точно можно отбить, потому что это подписи кандидата. Это такое, скажем так, юридическое противоречие. Согласно судебной практике у нас статус кандидата превалирует над статусом ЧПРГ. Это отбиваемо, - рассказал ЗАКС.Ру начальник штаба Александр Бочаров после заседания рабочей группы.

Больше всего вопросов у либертарианки к заявлению МВД. По ее мнению, сотрудники проверяли подписи невнимательно. В отчете полиции удалось найти несколько фамилий, которые сперва не соответствовали базе данных, но после перепроверки членами комиссии подписи оказались реальными.

Похожая ситуация и у Федосеева. Рабочая группа выявила в его подписях около 300 бракованных. Примерно 250 подписей признали недействительными после отчета МВД. Самовыдвиженцы жалуются, что процедура проверки силовиками не прозрачна, а их базы данных устарели и не содержат актуальной информации об избирателях.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Виктор Воробьев в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что сотрудники МВД не всегда с должной ответственностью подходят к проверке подписей.

- Избирательная комиссия, при наличии сомнений, должна направлять запрос в МВД по специальной форме, установленной соглашением между ЦИК и МВД. Самое важное, в этой форме указывают: соответствует, не соответствует или невозможно идентифицировать личность. В случае, когда данные не соответствуют, МВД обязано указать, в чем это соответствие заключается. И у Федосеева, и у Мацапулиной в подавляющем большинстве случаев никакого комментария не содержится. Это значит, что эта справка составлена с нарушением, - сказал Воробьев.

Он добавил, что такие претензии не могут служить основанием для признания подписи недействительной. Воробьев согласен, что в справках от МВД встречаются устаревшие данные избирателей.

Меньше всего претензий было со стороны почерковедов. У Мацапулиной они нашли лишь две недостоверные подписи, что по словам председателя ТИК №30 Владимира Соколова стало рекордом. У Федосеева из 1195 подписей почерковедческая экспертиза нашла только девять подозрительных автографов.

Оба кандидата намерены обжаловать решения ТИК об отказе в регистрации. Заседания территориальных избирательных комиссий у Федосеева и Мацапулиной состоятся 12 августа.

Константин Леньков