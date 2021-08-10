Кандидат от КПРФ Коровин передумал снимать "яблочника" Афиногеева с выборов

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 6 от КПРФ Игорь Коровин отозвал свой иск к ТИК № 37 по снятию с выборов своего соперника, мундепа Литейного округа Арсения Афиногеева, сообщил ЗАКС.Ру представитель "Яблока" Александр Кобринский.

Заседание в Городском суде должно было состояться сегодня, 10 августа. Накануне Горсуд не стал удовлетворять подобный иск к другому кандидату от "Яблока" Виктору Болдину.

- Выяснилось, что вчера я выиграл не одно дело, а два. После вчерашнего решения суда Игорь Коровин заявил об отказе от иска. Понял, что перспектив нет, а платить судебные расходы ему не хочется, - рассказал Кобринский.

У Коровина имелись претензии ко внутрипартийному документу. По его мнению, приложение к решению федерального комитета должно быть заверено в месте подшивки. По словам представителя, истец не смог обосновать свою позицию. Кобринский также отметил, что ему удалось доказать отсутствие необходимости спорного документа для выдвижения.

Коровин отвечать на вопросы корреспондента ЗАКС.Ру отказался.

Ранее, 9 августа, Алексей Зинчук, также кандидат от КПРФ, пытался через суд снять с выборов в Законодательное собрание своего конкурента по 14-му округу "яблочника" Виктора Болдина. Убедить судью Зинчук не смог.

До этого из "Яблока" отказ в регистрации получили Николай Громов, Илья Сиялов, Любовь Дюва, Ксения Михайлова и действующий депутат Заксобрания Борис Вишневский. Последнему удалось добиться повторного рассмотрения вопроса по его регистрации.

Константин Леньков