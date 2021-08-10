В Петербурге отремонтируют южный выход из станции метро "Московская"

Станцию петербургской подземки "Московская" планируют закрыть на капитальный ремонт. Речь идет о южном выходе, возле которого останавливаются автобусы до Пулково, говорится на сайте Главгосэкспертизы, которая одобрила подготовленный НИПИИ "Ленметрогипротранс" проект работ. Отремонтируют как южный вестибюль станции, так и подземный переход, с которым он соединен.

"Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта подземного комплекса и южного вестибюля станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - гласит сообщение.

В частности, со стен и колонн снимут всю облицовку, лестничные спуски и киоски. Помещения получат новую гидроизоляцию, современные светильники и обновленную окраску.

Станцию, имеющую два вестибюля, открыли в 1969 году. Ее отличают сравнительно неглубокое заложение и двери на платформе, сооруженные в формате так называемого "горизонтального лифта".