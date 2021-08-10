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Новости 18:20

Жданов рассказал о 8 млн рублей, собранных за один день командой Навального

фото ЗакС политика Жданов рассказал о 8 млн рублей, собранных за один день командой Навального

Соратник Алексея Навального Иван Жданов, комментируя новое уголовное дело против себя, возбужденное СК 10 августа о якобы сборе денег на экстремистскую деятельность, выразил удовлетворение тем, какой отклик вызывают у общества возобновленный им и Леонидом Волковым фандрайзинг. Всего за один день после того, как они вновь наладили систему пожертвований и охарактеризовали ее как более безопасную, "навальнистам" удалось собрать рекордные около 8 млн рублей. Об этом оппозиционер в интервью "Дождю".

При этом очередное уголовное дело вызывает у Жданова иронию и недоумение: структуры Навального, запрещенные Минюстом, закрыты, и деньги теперь собираются в частном порядке.

"Сначала же нужно как-то ведь доказать, что это деньги на продолжение экстремистской деятельности или что мы собираемся продолжать экстремистскую деятельность, но их как-то это не смущает", - отметил он.

Эмигрант предполагает, что, видимо, у него "на лбу написано - экстремист".

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