Соколов сообщил о высокой готовности станции метро "Горный институт"

Строящаяся станция петербургского метрополитена "Горный институт" готова уже на 85%, если говорить об основном объеме горнопроходческих работ, рассказал на своей странице "ВКонтакте" профильный вице-губернатор Максим Соколов.

"До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом", - написал он.

Оформление подземного вестибюля должно стать продолжением идеи архитектора Доменико Трезини, задумавшего превращение Васильевского острова во вторую Венецию: линии острова предстанут в виде параллельных каналов.

Чиновник отдельно отмечает отсутствие актуальных претензий к "Метрострою", с которым у города не всегда было идеальное взаимопонимание: ОАО "выполняет обязательства по строительству метрополитена".

"Горный институт" станет продолжением "оранжевой" ветки на север и расположится на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии.