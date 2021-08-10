           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:24

Главреда РИА Катюша не допустили до выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Главреда РИА Катюша не допустили до выборов в Госдуму

Территориальная избирательная комиссия № 8 Петербурга 10 августа решила отказать в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы главному редактору православно-патриотического издания РИА Катюша Андрею Цыганову. Решение опубликовано на сайте ТИК.

Цыганова выдвинул "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина. Он шел по округу № 212 (запад Петербурга). Для регистрации ему необходимо было предоставить подписи избирателей.

В решении ТИК говорится, что подписи, протокол об итогах их сбора, а также список лиц, осуществлявших сбор, предоставлены не были. 

Кроме того, Центризибрком 10 августа отказал в регистрации федерального списка кандидатов "Российского общенародного союза". Комиссия сослалась на то, что партия представила недостаточное количество подписей избирателей. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что собирать подписи в поддержку кандидатов от "Российского общенародного союза" помогали православные активисты из движения "Сорок сороков".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru