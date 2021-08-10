Главреда РИА Катюша не допустили до выборов в Госдуму

Территориальная избирательная комиссия № 8 Петербурга 10 августа решила отказать в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы главному редактору православно-патриотического издания РИА Катюша Андрею Цыганову. Решение опубликовано на сайте ТИК.

Цыганова выдвинул "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина. Он шел по округу № 212 (запад Петербурга). Для регистрации ему необходимо было предоставить подписи избирателей.

В решении ТИК говорится, что подписи, протокол об итогах их сбора, а также список лиц, осуществлявших сбор, предоставлены не были.

Кроме того, Центризибрком 10 августа отказал в регистрации федерального списка кандидатов "Российского общенародного союза". Комиссия сослалась на то, что партия представила недостаточное количество подписей избирателей. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что собирать подписи в поддержку кандидатов от "Российского общенародного союза" помогали православные активисты из движения "Сорок сороков".