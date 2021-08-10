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ОНК завершила проверку июльских беспорядков в "Крестах"

фото ЗакС политика ОНК завершила проверку июльских беспорядков в "Крестах"

Общественная наблюдательная комиссия по Петербургу завершила собственное расследование инцидента, имевшего место в колпинском СИЗО "Кресты" в ночь на 12 июля, когда из окон камер вылетали горящие вещи и очевидцам снаружи были слышны крики.

Правозащитники утверждают, что для них оправдалась версия самих заключенных, с которыми они лично общались в июле. По этой версии, двух арестантов избили после их жалоб на невыносимую духоту в камере, после чего в знак протеста взбунтовались несколько других заключенных.

"Эти двое избитых, они теперь уже не в спецблоке, их распределили по камерам, отказались от юридической помощи. Один говорит, что это его вина (упал с кровати), а второй говорит, что у него адвокат по соглашению, и вопросы защиты своих прав в связи с событиями он будет с ним обсуждать", - рассказала член ОНК Елена Шахова, чьи слова приводятся в Facebook-сообществе "Правозащитный совет Санкт-Петербурга".

В свою очередь, администрация пенитенциарного учреждения ранее уверяла, что беспорядки были всего лишь эмоциональной реакцией подследственных на события футбольного матча, за которым те следили.

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