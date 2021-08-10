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Вишневскому вынесли предупреждение за статью о голосовании

фото ЗакС политика Вишневскому вынесли предупреждение за статью о голосовании

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга и кандидат в депутаты Госдумы по округу № 216 Борис Вишневский 10 августа получил предупреждение от территориальной избирательной комиссии № 16 за статью "Арифметика для сомневающихся", опубликованную в "Новой газете". Текст решения размещен на сайте ТИК.

В статье, попавшей в номер газеты от 26 июля, Вишневский рассуждает об электоральном поведении, упоминая названия политических партий и фамилии конкретных политиков, участвующих в выборах. Соперник "яблочника" из "Зеленой альтернативы" Алексей Терехов счел это незаконной агитацией и пожаловался в ТИК.

Комиссия ознакомилась с позициями обеих сторон и решила частично удовлетворить жалобу. Статья была признана агитационным материалом, распространяемым с нарушением законодательства о выборах. ТИК признала факт использования Вишневским своего положения и вынесла ему предупреждение.

- Там никакой агитации нет, - поделился Вишневский своим мнением с ЗАКС.Ру. - Это аналитика о том, как нужно вести себя на выборах, какие есть стратегии и продолжение старого спора на тему, надо ли голосовать за тех, кто может не пройти. Там нет призывов голосовать за конкретную партию и прочее.

"Яблочник" подчеркнул, что он не может использовать свое должностное положение, поскольку он внештатный автор и никакого должностного положения в "Новой газете" у него нет. Вишневский также отметил, что статья была опубликована до его официальной регистрации кандидатом в депутаты Госдумы, а после он в "Новой газете" не публиковался. 

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