В Красногвардейском районе появится первый в СЗФО парк электробусов

На Индустриальном проспекте, где разгребают гигантскую свалку, в будущем построят первый в Северо-Западном федеральном округе парк, предназначенный для электробусов. Вместить он сможет 400 единиц транспорта. Проект электробусного парка продемонстрировали на минувшем Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Две трети мусора (100 тысяч кубометров из 150 тысяч) специалисты уже убрали с захламленной территории, предназначенной для будущего транспортного объекта. Ожидается, что полностью ее очистят уже к сентябрю, о чем сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга. Районные чиновники в этом году идут на рекорд, собираясь ликвидировать 21 нелегальную свалку в своем районе.