Камчатского депутата-миллионера отправили под домашний арест после признания в убийстве

Петропавловск-Камчатский городской суд отправил под домашний арест депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина по делу об убийстве, передает РИА "Новости".

Редькин признал вину в причастности к гибели человека. Он заявил, что 2 августа случайно застрелил человека, передает "Кам24". По его словам, он узнал, что в селе на свалке бродит медведь, и решил его отпугнуть, взяв оружие с собой.

"В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", - заявил депутат.

30-летний Андрей Толстопятов, в которого попал Редькин, умер в больнице. Редькину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Под домашним арестом он останется до 6 октября. Камчатское отделение "Единой России" исключило депутата из своих рядов после случившегося.

Редькин задекларировал за 2020 год доход почти в 315 млн рублей, семьи – в 716 млн, войдя в двадцатку самых богатых госслужащих по версии Forbes. Он – совладелец ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм "Витязь-Авто" и "Витязь-Аэро".