Глава Минздрава: "Спутник V" на 83% защищает от дельта-штамма COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" на 83% эффективна от штамма "дельта" и более чем на 95% защищает от тяжелого течения COVID-19, передает "Интерфакс".

По словам Мурашко, это данные российских ученых. Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов при этом заявил, что прививка "Спутником" переносится лучше, чем американскими препаратами Pfizer и Moderna, передает ТАСС.

"Если вы посмотрите не на заявления Центра имени Гамалеи или Минздрава РФ, а посмотрите на отчеты аргентинской стороны, на отчеты из Венгрии, на отчеты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что "Спутник V" действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna точно, сопоставима с инактивированными вакцинами и главное, что эпидэффективность у нее действительно высокая – по Аргентине выше 93% показывает", - сказал Логинов.

Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года – ровно год назад. В январе 2021-го началась массовая вакцинация в стране.