Иностранцев начнут прививать от коронавируса в ТРЦ "Галерея" с 16 августа

Вакцинация от коронавируса иностранцев в прививочном пункте в ТРЦ "Галерея" начнется с 16 августа, передает РБК.

Комитет по здравоохранению выдал Lahta Clinic официальное разрешение на вакцинацию иностранных граждан: туристов и трудовых мигрантов. Стоимость привики для них препаратом "Спутник Лайт" составит 3,5 тысяч рублей. При этом в Москве трудовых мигрантов в двух прививочных пунктах прививают за более низкую стоимость - 1,3 тысяч рублей. Иностранцам в Петербурге для получения вакцины достаточно лишь паспорта.

Пункт вакцинации в "Галерее" начал работу 9 августа. Это крупнейший пункт в Петербурге: он способен принимать до тысячи человек в день.