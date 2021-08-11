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Новости 11:05

Памфилова: 50% всех жалоб приходят из Петербурга

фото ЗакС политика Памфилова: 50% всех жалоб приходят из Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 11 августа сообщила, что около половины из всех поступающих в ЦИК жалоб пришли из Петербурга. Остальная половина – из остальных регионов, вместе взятых, отметила Памфилова. 

По ее словам, это и стало поводом для отправки в город комиссии от Центризбиркома, хотя "катализатором" стало обращение певицы и кандидатки от "Родины" Татьяны Булановой. Глава ЦИК отметила, что вопрос размещения билбордов – коммерческий, и не находится в ведении избиркома. По всем остальным проблемам проверка ЦИК "объективно изучит, что на самом деле проиходит" в избирательной системе Петербурга, заявила Памфилова.

Она надеется на предметную и внимательную работу комиссии из Центризбиркома. Уже есть первые положительные результаты этой работы, сообщила глава ЦИК, но не уточнила – о каких результатах идет речь.

Напомним, 10 августа стало известно о прибытии в Петербург делегации из Центризбиркома. В ее планах посещение территориальных избирательных комиссий и других избиркомов. 

София Саттарова

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