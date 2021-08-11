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"Либералы, леваки, гомосексуалисты": Милонов обозначил для себя главных врагов России

фото ЗакС политика "Либералы, леваки, гомосексуалисты": Милонов обозначил для себя главных врагов России

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов развил тему врагов России, начатую накануне министром обороны Сергеем Шойгу, который в качестве главной угрозы выделил "внутреннее разложение". Законотворец порассуждал над этим более детально, определив категории граждан, которые опасны для страны, ее безопасности и развития. Так, заглянув в историю, он заявил, что в 1917 году революция не могла бы случиться без "внутренних предателей".

"Даже нападение в 1941 году, наверное, все-таки было обречено. А вот внутренние враги: либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты всегда были реальной проблемой государства. Настоящие трагедии ведь происходят не во время внешних вторжений, а во время внутренних смут", - отметил он в беседе с Lenta.ru.

Еще одним источником потенциальной беды для Милонова являются широко понимаемые "эгоисты", которых отличает приверженность "псевдолиберальным ценностям".

"Такие граждане готовы к тому, чтобы проявить свой внутренний эгоизм, променять страну, власть на удовлетворение своих внутренних желаний. Они не готовы на компромисс", - уверен депутат.

В свою очередь некий враждебный и коварный Запад, в его представлении, только и ждет, чтобы воспользоваться в своих целях живущими в РФ "либералами, гомосексуалистами, предателями, коррупционерами".

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Милонов Виталий Валентинович 

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