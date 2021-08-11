Депутат МО "Гражданка" протестует против особенностей ремонта станции "Московская"

Качество капитального ремонта, который предстоит петербургской станции "Московская", вызвал недоумение и возмущение у петербургского муниципального депутата из МО "Гражданка" Вадима Сафонова. Его совершенно не устраивает то обстоятельство, что в нижнем вестибюле со стен и колонн собираются демонтировать мрамор, как написано в релизе Главгосэкспертизы.
Муниципал направил обращение главе комитета по транспорту Кириллу Полякову "с требованием предоставить корректную информацию" о будущем капремонте и призывает граждан тоже активно писать чиновникам на эту тему.
"Будем молчать – разнесут все на кусочки", - заключил Сафонов.
Напомним, накануне Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта южного вестибюля построенной в 1969 году станции и подземного перехода, ведущего к нему.