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Петербургский Роспотребнадзор запретил собирать грибы в пакеты и кормить ими детей

фото ЗакС политика Петербургский Роспотребнадзор запретил собирать грибы в пакеты и кормить ими детей

Управление Роспотребнадзора по Петербургу опубликовало памятку перед началом грибного сезона.

В ведомстве посоветовали не кормить любыми грибами, приготовленными любым способом, детей до 14 лет. По словам экспертов, в детском организме еще нет ферментов для их переваривания. Также в Роспотребнадзоре посоветовали не есть грибы людям с ослабленным иммунитетом, беременным и кормящим женщинам.

Грибы – продукт с высоким содержанием белка и клетчатки, и перевариваются они с трудом, напомнили в ведомстве. По словам специалистов, нужно их обработать перед употреблением, не стоит есть их в большом количестве, особенно на ночь, и надо помнить, что они быстро портятся, так что их нужно приготовить в день сбора.

Чтобы снизить риск отравления грибами, в Роспотребнадзоре рекомендуют собирать лишь хорошо знакомые виды, подальше от дорог и вне населенных пунктов, собирать в плетеные корзины и срезать грибы с целой ножкой. Все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы следует выкинуть; несъедобные и ядовитые, конечно, тоже, если все же они оказались в корзине по ошибке.

Нельзя собирать грибы в ведра, в полиэтиленовые пакеты или мешки, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Это может привести к тому, что грибы быстро испортятся, из-за чего можно будет не заметить ядовитые экземпляры. Также специалисты запретили пробовать грибы во время сбора, готовить их через день и более, мариновать и солить в оцинкованной или глиняной глазурированной посуде, хранить в теплом месте. 

 

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