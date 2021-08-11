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Новости 12:16

В "Родине" раскритиковали вердикт ТИК о подписях Булановой

фото ЗакС политика В "Родине" раскритиковали вердикт ТИК о подписях Булановой

Глава "Родины" Алексей Журавлев недоволен намерениями ТИК №17 отказать в регистрации певице Татьяне Булановой. Он назвал действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии целенаправленным "выдавливанием" кандидатов от партии с выборов. 

"В Санкт-Петербурге идет заказное выдавливание кандидатов от партии "Родина". Мы говорим об этом уже месяц, даже предполагали провокации в отношении наших кандидатов. Но отказ в регистрации заслуженной артистки России Татьяны Булановой​ – это уже вопиющий произвол!", - передали слова Журавлева в Telegram-канале партии.

Журавлев упрекнул Горизбирком в игнорировании требований Центральной избирательной комиссии и нарушении избирательного законодательства. Он считает необходимым отменить решение об отказе в регистрации Булановой, хотя окончательное решение еще не принято. 

Накануне, 10 августа рабочая группа ТИК №17 сообщила, что в подписях за выдвижение Татьяны Булановой в Законодательное собрание обнаружили 17,4% брака, что превышает допустимую норму в три раза. Из 1270 проверенных автографов  недействительными признали 234. Это может стать поводом для отказа в регистрации кандидата.

Ранее Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором пожаловалась на проблемы при размещении агитационных материалов. Памфилова проявила озабоченность по поводу петербургских выборов и направила в город группу представителей ЦИК, чтобы дать точную оценку происходящему. 

Буланова выдвигается в Законодательное собрание по 7-му избирательному округу. Она также намерена попасть в Государственную думу по 212-му одномандатному  округу.

Константин Леньков

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