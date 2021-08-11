В Петербург доставили еще одну партию вакцины "Спутник лайт"

На фармбазу в Петербурге доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник лайт" – 26,5 тысяч комплектов доз, сообщили в Смольном.

Чиновники напомнили, что с 11 августа на коммерческой основе этой вакциной начнут прививать иностранных граждан, для этого подготовлена 41,4 тысяча комплектов.

С 16 августа начнут прививать иностранцев и в ТРЦ "Галерея". По словам губернатора Александра Беглова, за несколько дней работы нового пункта вакцинации там стало ясно, что формат прививок в торговых центрах очень востребован.

Пункт вакцинации в "Галерее" начал работу 9 августа. Это крупнейший пункт в Петербурге: он способен принимать до тысячи человек в день.

"Спутник лайт" – облегченная однокомпонентная версия вакцины "Спутник V". Ею прививают однократно, она обеспечивает антитела от коронавируса на срок около четырех месяцев.