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Новости 12:39

Шишкина: Избирательная кампания нынешнего сезона излишне зарегулирована

фото ЗакС политика Шишкина: Избирательная кампания нынешнего сезона излишне зарегулирована

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина выразила свое несогласие с тем, что, по ее наблюдениям, Центризбирком и петербургский Горизбирком в последнее время стали в полной мере политическими институциями. Она уверена, что природа этих бюрократических органов должна быть чисто технической, и что ЦИК и ГИК не должны вмешиваться не в свое дело и не должны постоянно снимать кандидатов под сомнительными предлогами и явно по политическим мотивам. Впрочем, такая же претензия у Шишкиной имеется и к Роспотребнадзору.

"Это неправильно, что Горизбирком стал центром принятия каких-то политических решений. Это структура, которая должна смотреть, все ли правильно в документах, не нарушен ли закон, а она стала структурой, от которой очень многое зависит, это неправильно, всё смещено. Среднестатистический избиратель не должен знать, что это за структура, слышать ее, она не должна быть ньюсмейкером, они взяли на себя излишние функции", - произнесла политик в эфире "Эха Петербурга".

Кроме того, Шишкина посетовала на излишнюю забюрократизированность выборов и предвыборной кампании: "зажато всё до невозможности". По ее мнению, властью сделан максимум для того, чтобы кого угодно могли снять с выборов.

"И люди просто боятся порезвиться, вдвоем нельзя, втроем нельзя, ни детей, ни котов, очень много ограничений у юристов лежат на столе, которые перестраховываются. Хотели мы в каком-то ролике разместить произведение человека, который умер более 150 лет назад: оказывается, и это попадает в  отдельный куст, который по каким-то своим законам действует, и это нельзя", - отметила справедливоросс. 

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Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна 

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