Активисты провели переодетого Бегловым мужчину по проблемным точкам Петербурга

Активисты из движения "Молодой Петербург", один из которых был в костюме и маске с лицом губернатора Александра Беглова, прошлись по проблемным точкам города с тем, чтобы "предъявить" переодетому в чиновника компаньону наиболее раздражающие их явления.

Прогулка затронула, в частности, станцию метро "Дунайская", которая из-за регулярных протечек всего за два года своего существования поросла мхом и плесенью, а также станцию метро "Беговая", где годами не могут починить траволатор, и потому не могут передвигаться маломобильные граждане.

"Он воочию ознакомился с рекламой путан в Купчино (телефоны переписать ему не разрешили). Там же его чуть не стошнило из-за езды по разбитой дороге", - также гласит рассказ от молодежного движения.

Наконец, финальной локацией стали развалы в Рыбацком, где ведется незаконная торговля. Общались активисты в ходе экскурсии с "Бегловым" крайне вольно и иногда даже распускали руки.

"Нас услышал губернатор, пусть и не очень настоящий, но какая разница? Если КПД у них одинаково-нулевой, но этот нас хотя бы не игнорирует", - резюмируют акционисты.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте