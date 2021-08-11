До конца года в Петербурге отремонтируют и оснастят техникой 78 медучреждений

До конца 2021 года 78 петербургских медицинских учреждений, таких, как поликлиники, женские консультации и офисы врачей общей практики, ожидает ремонт и модернизация, передает пресс-служба Смольного.

"Состояние учреждений здравоохранения, особенно первичного звена, напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи. Горожане должны иметь возможность проходить необходимые обследования на самом современном оборудовании", - считает губернатор Александр Беглов.

Помимо ремонта, для каждого из нуждающихся в этом объектов, вошедших в городскую программу, закупят новую технику в количестве 1235 единиц. Расходы в размере 3,8 млрд рублей город и федеральный центр поделили практически пополам: 49% и 51% соответственно.