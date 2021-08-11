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Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге возросло до 300 за день

фото ЗакС политика Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге возросло до 300 за день

В Петербурге за сутки 10-11 августа были госпитализированы 300 человек с коронавирусом, сообщил Смольный в перечне показателей эпидемиологической ситуации в городе. 

При этом накануне, 10 августа, Смольный отчитался о госпитализации 175 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Таким образом, число поступивших в стационары за день выросло почти в два раза.

Всего на 11 августа в Петербурге развернуты 6 977 коек для коронавирусных пациентов. На лечении в стационарах остается 5 303 пациента, из них 510 – в реанимации, а 230 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 42 810 пациентов, из них 29 человек не получают бесплатную лекарственную терапию. 1 611 петербуржцев остаются на карантине.

По данным Смольного, всего хотя бы одним компонентом вакцины привито 1 418 855 человек. Полностью завершили цикл вакцинации из двух доз 1 160 527 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 251 245 доз.

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