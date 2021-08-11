Площадь разлива нефти в Черном море оказалась в 400 раз масштабнее заявленной

Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась занижена в 400 раз по сравнению с данными, предоставленными Каспийским трубопроводным консорциумом, передает "Интерфакс".

Вечером 7 августа стало известно, что во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума случился выброс нефти в районе Южная Озереевка. КТК сообщал, что разлив был локализирован к вечером того же дня и оценивал его площадь в 200 квадратных метров.

8 августа этот нефтяной разлив заметили на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1. Оказалось, что он намного больше заявленного. По оценкам ИКИ РАН, площадь нефтяного пятна на момент съемки составила почти 80 квадратных километров, и оно вытянулось от берега в открытое море на 19 километров.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность – 1,5 километра. Сейчас мощность трубопровода – до 67 млн тонн нефти год, и этот показатель хотят увеличить до 72,5 млн тонн.