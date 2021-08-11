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Прокуратура проведет проверку после массовых жалоб петербуржцев на шум самолетов

фото ЗакС политика Прокуратура проведет проверку после массовых жалоб петербуржцев на шум самолетов

Северо-Западная прокуратура столкнулась с большим числом жалоб от петербуржцев, которым мешает шум от вылетающих из Пулково и прилетающих туда самолетов. В связи с этим накануне, 10 августа, силовики открыли и провели специальную горячую линию. Всего с однотипными жалобами обратились 89 человек.

По итогам горячей линии ведомство начало проверку, инициированную ее руководителем Владимиром Владимировым. В проверке участвуют профильные специалисты.

"По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры", - гласит сообщение.

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