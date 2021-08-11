ЕСПЧ отклонил жалобу Грудинина на решение по делу о его совхозе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу российского предпринимателя и политика Павла Грудинина, который не смог оспорить в российских судах отъем у него двух третей имущества, в том числе 41,9% акций его "Совхоза имени Ленина", перешедших бывшей супруге. Об этом сообщает "Интерфакс". В базе суда поданная еще прошлым летом жалоба помечена как "неприемлемая", а значит, у нее нет шансов быть рассмотренной. Каких-либо обоснований этому в базе не имеется.

Сам Грудинин последовательно называет происходящее с его предприятием "рейдерским захватом". Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина", в котором он является директором, вместе с бывшей супругой пошли против него сразу после президентских выборов 2018 года, на которых коммунист занял второе место. В итоге помимо акций предприятия женщине отошло более одного миллиарда рублей. Суть иска состояла в том, что в течение десяти лет совхоз недополучал денежную ренту от пользования землей из-за якобы передачи ее Грудининым в собственность компании "ТТ Девелопмент".