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Новости 14:47

ЦИК утвердил форму бюллетеней на думские выборы

фото ЗакС политика ЦИК утвердил форму бюллетеней на думские выборы

Центризбирком утвердил форму бюллетеней, которые будут использоваться на сентябрьских выборах в Государственную думу, передает РИА "Новости". Рядом с каждой партией будут перечислены кандидаты из общефедерального списка, а также первая тройка кандидатов из регионального.

Порядок расположения партий в бюллетене определится по итогам жеребьевки, назначенной на 16 августа.

"У какой-то партии текста настолько много, что задается объём для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть над чем поработать, но в этом году закон такой — каждому ровно столько, сколько остальным", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев.

Рядом с кандидатом, которого признали иностранным агентом, или лицом, аффилированным с иностранным агентом, этот статус будет указываться сразу после его ФИО. Если же он оказался глубоко в региональном списке, то партия обязана будет обязана указать, что в ее списке имеется такое лицо.

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