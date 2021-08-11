Экспертиза по делу отца сестер Хачатурян подтвердила факт его издевательств над ними

Психиатрическая экспертиза, проведенная сотрудниками института имени Сербского, установила, что сестры Хачатурян убили своего отца из-за жестокого обращения с ними, передает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Экспертизу провели в рамках дела, заведенного на Михаила Хачатуряна, об истязании, сексуальном насилии и побоях по отношению к сестрам Хачатурян . Адвокат Мари Давтян сообщила, что она подтвердила "все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми". Эксперты установили, что девушки с 2014 года страдали от жестокого обращения и что посттравматическое стрессовое расстройство имеет прямую причинно-следственную связь с действиями Хачатуряна.

Также эта экспертиза установила, что у сестер "была нарушена способность преодолевать принуждение со стороны Хачатуряна и они не могли оказывать ему сопротивление" - из-за отсутствия поддержки, неустойчивости психологического состояния, в условиях материальной и моральной зависимости. Они оценивали ситуацию как безвыходную и чувствовали страх за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер, говорится в результатах психолого-психиатрической экспертизы в отношении каждой из девушек.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания, в 2019 году, им было 17, 18 и 19 лет соответственно. По их словам, отец годами издевался над ними, в том числе принуждая к действиям сексуального характера. Изначально подозреваемых отправили под арест, однако спустя два месяца освободили из СИЗО. Адвокаты сестер настаивают на версии, что случившееся было самообороной.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от дела младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства, ей грозит принудительное лечение.