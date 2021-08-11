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Новости 15:22

На выборы в ЗакС не зарегистрировали Партию Социальной защиты

фото ЗакС политика На выборы в ЗакС не зарегистрировали Партию Социальной защиты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 августа отказала в регистрации списка кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга Партии Социальной защиты, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Представители организации предоставили документы о своём выдвижении, но не принесли бумаги для регистрации, сообщил член ГИК Олег Зацепа. Сами партийцы на заседание Горизбиркома не пришли.

Напомним, Партия Социальной защиты была учреждена в 2012 году. Ее возглавляет депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов, до декабря 2011 года состоявший в "Единой России". В Петербурге у партии есть представительница в муниципальном совете МО "Народный" Юлия Кудрявцева. 

София Саттарова

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