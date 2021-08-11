Навальному предъявили обвинение в создании организации, "посягающей на личность и права граждан"

Следственный комитет предъявил политику Алексею Навальному обвинение по делу о создании организации, "посягающей на личность и права граждан", заявили в СК РФ.

Обвинение касается дела по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Оно было возбуждено из-за ФБК*: следствие считает Навального его создателем. По этой статье политику грозит до трех лет колонии.

"В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - заявили в СК.

По версии следствия, оппозиционеры организовали распространение в соцсетях и на страницах фонда "публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года". При этом, уверены в СК, Навальному "было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения".

Минюст официально включил ФБК и штабы Навального в реестр экстремистских организаций в начале августа, после того как была отклонена апелляция на решение Мосгорсуда от 9 июня. Соратники Навального объявили свои структуры закрытыми.

Людям, которые поддерживали эти организации и намеревались участвовать в выборах, дополнительно осложнил положение закон, который был принят весной. Этот закон запрещает избираться в любые органы власти гражданам, уличенным в причастности к деятельности экстремистских организаций. Он стал причиной отказов в избиркомах в регистрации политикам и активистам, которые были связаны с ФБК или штабами.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру