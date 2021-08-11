ГИК не стал восстанавливать Сиялова на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась удовлетворять жалобу "яблочника" Ильи Сиялова на решение территориального избиркома №45, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Ранее ТИК отказала ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания. Территориальный избирком и рабочая группа Горизбиркома решили, что существенное нарушение находится в копии решения партии "Яблока" о выдвижении, сообщил член ГИК Олег Зацепа. Он пояснил, что в бумагах должно быть указано число делегатов съезда партии.

Член ГИК с правом совещательного голоса от "Яблока" Виктор Воробьев сообщил, что была совершена техническая ошибка. Вместо "число зарегистрированных делегатов" в документе написали "число зарегистрированных кандидатов", пояснил Воробьев. Он заявил, что съезд собирался для выдвижения кандидатов, и их в самом начале при регистрации еще не было. По его мнению, очевидно, что произошла опечатка.

С ним не согласилась председательница ТИК Лада Суранова. Она ответила, что для избиркома опечатка не очевидна. На съезде выдвигали кандидатов и партия при желании могла указать их число, считает глава территориальный комиссии.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская считает, что суть спора - в значимости ошибки. Она отметила, что ошибки допускают все. Покровская поддержала предложение Воробьева удовлетворить жалобу Сиялова. Но большинство членов комиссии выступили против этого и отказали "яблочнику" в удовлетворении жалобы.

Напомним, также ТИК нашел у Сиялова дочь, которую он не указал в декларации. Кандидат заявил, что такой дочери у него нет. Позже территориальный избирком согласился, что по наличию дочери возникла ошибка.

София Саттарова