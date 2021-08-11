МВД начало проверку после столкновения автобуса со столбом на Ленинском проспекте

Управление МВД по Петербургу проводит проверку по факту столкновения автобуса со столбом на Ленинском проспекте, сообщили представители ведомства.

По словам полицейских, водитель автобуса был трезв. В МВД подтвердили, что в результате столкновения пострадали семь человек, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Автобус №130 наехал на столб в районе дома 140 на Ленинском проспекте днем 11 августа. Ранее предполагалось, что водителю могло стать плохо за рулем. "Фонтанка" без ссылок пишет, что сам водитель утверждает, что он уходил от столкновения с автомобилем, который его подрезал.