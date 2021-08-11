           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:52

Депутат Фетисов предложил срочно создать Министерство лесного хозяйства

фото ЗакС политика Депутат Фетисов предложил срочно создать Министерство лесного хозяйства

Депутат Госдумы, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, сильно встревоженный горящими якутскими лесами, выступил с предложением, которое для него не терпит отлагательств.

"Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер", - цитирует его выступление РИА "Новости".

Из года в год, по его наблюдениям, ситуация в стране с лесными пожарами становится столько хуже, тогда как об усилении контроля или профилактических мер речи, к сожалению, не идет.

"Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились", - рассудил единоросс.

На неделе в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку огонь приблизился к населенным пунктам. Между тем, дым от пожаров доходит уже до арктической зоны. Накануне коллега Фетисова, Федот Тумусов, призвал президента уволить главу Минприроды Александра Козлова из-за того, что в Якутии приходится, по его словам, "миллион гектаров тушить лопатами". Жители городов в регионе жалутся на невозможность дышать из-за сильнейшего смога.

В середине июля также горела значительная часть лесов Карелии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru