Депутат Фетисов предложил срочно создать Министерство лесного хозяйства

Депутат Госдумы, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, сильно встревоженный горящими якутскими лесами, выступил с предложением, которое для него не терпит отлагательств.

"Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер", - цитирует его выступление РИА "Новости".

Из года в год, по его наблюдениям, ситуация в стране с лесными пожарами становится столько хуже, тогда как об усилении контроля или профилактических мер речи, к сожалению, не идет.

"Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились", - рассудил единоросс.

На неделе в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку огонь приблизился к населенным пунктам. Между тем, дым от пожаров доходит уже до арктической зоны. Накануне коллега Фетисова, Федот Тумусов, призвал президента уволить главу Минприроды Александра Козлова из-за того, что в Якутии приходится, по его словам, "миллион гектаров тушить лопатами". Жители городов в регионе жалутся на невозможность дышать из-за сильнейшего смога.

В середине июля также горела значительная часть лесов Карелии.