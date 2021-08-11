Четыре больницы в Петербурге возращаются к привычному режиму работы

В связи с тем, что число госпитализаций петербуржцев с признаками коронавируса идет на спад, чиновники решили прекратить прием больных с COVID-99 в Городской больнице №33, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Сейчас в учреждении проводится дезинфекция, а плановую и экстренную помощь в нем вновь начнут оказывать примерно через полмесяца.

"Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Постепенно сокращают число коек и стационары федерального подчинения: Первый мед, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова и НИИ физиопульмонологии. На троих они перепрофилировали 165 коек для приема плановых больных, оставив 134 мест коронавирусным пациентам.

За последние сутки с признаками коронавируса госпитализировали 300 петербуржцев. Свободный инфекционный коечный фонд от общего числа коек (6977) составляет 35,66%.