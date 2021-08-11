           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:23

В РПЦ предложили учредить институт уполномоченного по правам русских

фото ЗакС политика В РПЦ предложили учредить институт уполномоченного по правам русских

Замуправделами Московской патриархии Савва (епископ Зеленоградский), анализируя новости последних месяцев, пришел к выводу, что русских людей все чаще каким-либо образом притесняют или обижают - причем что снаружи, что внутри страны. К неприятному явлению он относит также трудности с получением российского гражданства для русских, живущих за рубежом. В связи с этим он поделился своими конструктивными соображениями в персональном Telegram-канале.

"Может быть пора создать должность — назовём её  условно — Уполномоченного при Президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны", - говорится в посте священнослужителя.

По его словам, необходимо помогать русскому человеку, "независимо от этнического происхождения". Несколькими часами позже Савва выпустил еще один пост, в котором оговорился, что это его "личное мнение, конечно".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru