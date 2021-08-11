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Новости 11 августа, 20:11

При заселении в общежития СПбГУ от студентов не будут требовать справок о вакцинации

фото ЗакС политика При заселении в общежития СПбГУ от студентов не будут требовать справок о вакцинации

Руководство СПбГУ передумало требовать от студентов, заселяющихся в подведомственные вузу общежития, обязательного предоставления сертификата о COVID-вакцинации или справки о выздоровлении, передает ТАСС со ссылкой на первого проректора Елену Чернову. Это связано с тем, что Министерство образования и науки усомнилось в ранее объявленных им рекомендациях и взяло время на то, чтобы еще раз их обсудить и, возможно, скорректировать.

"Это рекомендации, утвержденные заместителем министра науки и высшего образования. Но после того, как поступили новые разъяснения со стороны Минобрнауки, было принято решение, что заселение в общежития СПбГУ будет обеспечено без учета этих рекомендаций", - рассказала Чернова.

Ранее профильное министерство в том числе выступало за то, чтобы проводить для упорно отказывающихся от вакцинации студентов отдельные экзамены и обязать их учиться только в дистанционном формате. Позже глава ведомства Валерий Фальков признал, что у студентов, несмотря на их отношение к прививочной кампании, должны быть равные права.

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