Депутат из Марий Эл считает, что граждане должны кланяться власти

В татарских пабликах 11 августа появилось видео, снятое на встрече депутата-самовыдвиженца из местного Госсобрания Владимира Кожанова с общественностью. Десятисекундный фрагмент запечатлел кусок его речи, произнесенной со сцены в крытом помещении.

"Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: "Встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога. Как с ней можно ссориться?" А мы пытаемся все время чего-то доказать", - произнес 70-летний депутат.

Отмечается, что мероприятие имело место еще в июне, но запись предали публичности только сейчас. Депутатом Кожанов служит в четырех последних созывах Госсобрания и имеет множество наград, в том числе медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.