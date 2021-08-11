Чиновники усмотрели признаки нарушений в размещении кафе на Каменном пляже

Комитет по контролю за имуществом по итогам обследования участка, где размещается точка общепита на Каменном пляже, против которой выступали активисты и местные жители, обнаружили признаки ряда нарушений. В ходе проверки выяснилось, что собственник, вероятно, мог нарушить условия договора аренды и правила размещения нестационарных торговых объектов на городской земле, сообщил ЗАКС.Ру депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик.

Из ответа ККИ от 11 августа на запрос Веремейчика следует, что в 2019 году с предпринимателем заключили договор аренды на размещение сезонного летнего кафе, но при личном визите сотрудники Смольного, кроме киоска и сооружений с навесами, обнаружили батут, детскую площадку и другую уличную мебель. Теперь объектом займутся работники КУ "Имущество Санкт-Петербурга", куда чиновники комитета направили материалы обследования участка. Градозащитник Красимир Врански не думает, что это сможет изменить ситуацию.

— Огромная протестная волна, а администрации все равно. То, что они указали в ответе, это ни о чем не говорит. Мы отправим этот ответ в правительство Санкт-Петербурга, чтобы они разорвали договор, в администрацию района, в полицию и в прокуратуру, чтобы они проконтролировали процесс. Уже три года мы не можем избавиться от этого шалмана на берегу, — рассказал Врански.

Напомним, в июне этого года активисты планировали провести митинг против изменений проекта благоустройства пляжа и выступали против данного заведения, но городские власти не согласовали мероприятие. Теперь неравнодушные горожане намерены провести референдум, чтобы защитить берег Финского залива от застройки и незаконных свалок мусора. Им уже удалось заручиться поддержкой представителей пяти политических объединений.

Константин Леньков